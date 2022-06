Covid-19 en Chine : début de retour à la normale à Shanghai après un confinement très éprouvant

Les habitants de Shanghai attendaient ce jour depuis longtemps. Après deux mois de confinement, le retour à une vie normale est engagée depuis ce mercredi matin. Le travail a repris dans certaines entreprises et le plupart des quartiers de la capitale économique de la Chine sont désormais libérés.

Après deux mois enfermée dans son appartement, c’est la délivrance pour cette employée. Plus besoin de laisser-passer pour quitter son domicile. Elle a pris sa voiture ce mercredi matin et est arrivée à son bureau un petit peu après 9 heures. La Shanghaienne explique qu’elle s’était préparée pour ce jour si particulier : "Aujourd’hui, je me suis vraiment faite belle ! Parce que depuis longtemps, avec le confinement je ne mettais plus de maquillage et je ne m’habillais pas bien."

"Ce jour a été durement gagné"

Premiers pas à l’extérieur aussi pour monsieur Zhang sur les grands boulevards de Puxi, la vieille ville de Shanghai, qui ont retrouvé le bruit des voitures, la pollution des pots d’échappements et même les embouteillages. "Devant l’entrée principale de notre résidence, c’est le boulevard, je vois des bus, les gens prennent le scooter, les gens conduisent. La file de voitures devant les feux de signalisation fait plusieurs mètres de long. Le métro n’est pas bondé, mais, il n’y a pas de siège vide", se satisfait-il. Bus et métros fonctionnent désormais normalement. La plupart des commerces ont rouvert avec une capacité limitée à 75% et plus de 2.5 millions et demi d’entreprises, petites et grandes ont repris leur activité.

Critiquées pour ce long confinement, les autorités se félicitent de cette évolution. "C'est un jour dont nous rêvions depuis très longtemps. Tout le monde a fait de gros sacrifices. Ce jour a été durement gagné, et nous devons le chérir et le protéger. Nous devons accueillir de nouveau le Shanghai que nous connaissons bien et qui nous a manqué", a ainsi indiqué Yin Xin, porte-parole du gouvernement de la ville. Si les autorités rappellent la nécessité de continuer de protéger la cité, c’est parce qu’ il y a toujours des cas de Covid dans la ville. 31 ont été enregistrés mardi. Une petite partie de la ville, 200 000 habitants sur 26 millions, reste encore confinée.