Covid-19 : à Shanghai, des habitants osent contester ouvertement le confinement de la ville

Les cris et les sifflets résonnent au milieu des barres d'immeubles de ce quartier de Shanghai. Les habitants sont sortis aux fenêtres de leurs appartements pour dénoncer le confinement très strict qui leur est imposé par les autorités. Les images de cette séquence ont été diffusées samedi 9 avril sur Twitter. La scène est inédite en Chine, où ce genre de contestation est extrêmement rare. La censure sur les réseaux sociaux chinois empêche généralement ce type d’expression.

Après plusieurs jours de confinement, les résidents du quartier ont laissé éclater leur colère, lassés par les restrictions sanitaires très dures. L'auteur de la vidéo raconte : "Au début, certains ont crié, puis brusquement, tout le monde s'est mis à crier. Car tous ces gens ne savent pas combien de temps ce confinement va durer et pourquoi la mesure a été décidée. Si ça dure longtemps, il y aura des problèmes."

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz