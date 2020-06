Covid-19 : des premiers cas en Chine dès l’été 2019 ?

"Un bond dans les recherches web des symptômes du Covid-19 et dans l’affluence dans les hôpitaux de la ville chinoise de Wuhan laissent penser que la maladie a pu apparaître sur place dès août 2019, selon les résultats d’une étude préliminaire américaine. C’est la nouvelle thèse émise par des chercheurs de la faculté américaine de médecine d'Harvard. Sur des images satellites, ils ont repéré un nombre plus important de véhicules sur le parking des six hôpitaux de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, et ce dès le mois d’août 2019", explique le correspondant de France Télévisions Arnauld Miguet en duplex depuis Pékin.

Une étude superficielle pour les autorités chinoises

Et d'ajouter : "Les scientifiques ont analysé les recherches sur le moteur de recherche chinois Baidu avec les mots clés diarrhées et toux. Alors qu’officiellement le début de l’épidémie ne commence qu’au mois de décembre, cette étude vient corroborer d’autres travaux selon lesquels le coronavirus était en circulation bien avant son apparition sur le marché d’animaux sauvages de Wuhan. Pour les autorités chinoises, cette étude est à balayer du revers de la main."