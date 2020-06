Covid-19 : un virus apparu à l’été 2019 ?

C’est une nouvelle hypothèse avancée par des chercheurs de la faculté américaine de médecine de Harvard. Une étude indépendante sur la base d’images satellites qui tendrait à montrer que beaucoup plus de véhicules étaient aux abords des hôpitaux de Wuhan (Chine) ou garés sur des parkings dès le mois d’août avec un pic au mois de décembre. Les chercheurs ont aussi analysé le web et les moteurs de recherche chinois comme Baidu, avec une association des mots-clefs fièvre et diarrhées. Des symptômes désormais connus du Covid-19.

Des observations superficielles pour la Chine

Là encore, il y a beaucoup plus d’activité dès la fin de l’été. Officiellement, les premiers cas de Covid-19 remontent au mois de décembre. Cette étude montrerait que le virus était en circulation dès le mois d’août. Selon le ministère des Affaires étrangères chinois, ces observations sont superficielles et à balayer d’un revers de la main, explique Arnauld Miguet, le correspondant de France Télévisions en Chine.

