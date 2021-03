Covid-19 : demi-jauge à l'échelle du lycée, retour à la normale pour l'EPS... Les précisions du ministère de l'Éducation nationale

Le ministère de l'Éducation nationale a notamment précisé à franceinfo que la "demi-jauge" évoquée par le Premier ministre s'entendait à l'échelle du lycée, et non pas à celui d'une classe.

Alors que Jean Castex a annoncé un confinement dans 16 départements dans lesquels l’épidémie de Covid-19 est la plus forte, dont l’Île-de-France et les Hauts-de-France, le Premier ministre a assuré que les écoles et collèges resteraient ouverts normalement.

En ce qui concerne les lycées de ces 16 départements confinés, le ministère de l'Éducation nationale a précisé à franceinfo que la "demi-jauge" évoquée par le Premier ministre s'entendait à l'échelle du lycée, et non pas à celui d'une classe. Il s'agit d'un "fonctionnement hybride". Les lycées ne devront donc pas diviser les classes en deux groupes. Mais c'est au niveau de l'effectif global de l'établissement que cela devra se faire.

Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que les cours d'EPS reprendront "normalement". Le ministère de l'Éducation précise que ce retour à la normale concerne aussi les activités physiques et sportives à l'intérieur, comme dans les gymnases par exemple. Cette mesure s'applique à l'ensemble des départements français.