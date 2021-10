Covid-19 : Aisne, Ariège, Landes... Découvrez la liste des 10 départements retenus pour expérimenter le nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires

On savait que dix départements expérimenteraient dès le début de la semaine prochaine le nouveau protocole sanitaire dans les écoles... mais on en ignorait jusqu'ici la liste. Sont finalement concernés l'Aisne, l'Ariège, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant une information du Parisien.

Dans ces dix départements, tous les élèves d'une classe seront testés lorsqu'un cas de Covid-19 est détecté, et seuls les positifs seront placés à l'isolement. Dit autrement, la fermeture des classes ne sera plus systématique. Cette "expérimentation" annoncée par Jean-Michel Blanquer sur franceinfo mardi 28 septembre sur franceinfo, fait écho aux préconisations du Conseil scientifique. Dans un avis daté du 13 septembre, l'instance recommandait en effet d'effectuer des tests hebdomadaires systématiques dans les écoles primaires, "permettant alors de ne renvoyer chez eux que les enfants détectés positifs, et non tous les élèves de la même classe". Le Conseil estime que les bénéfices sont à la fois "sanitaires", permettant de limiter le nombre de cas, et "pédagogiques", avec "moins de jours de classe perdus".