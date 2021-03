Covid-19 : 148 établissements scolaires et 3 256 classes fermés, des chiffres en nette hausse

L'épidémie de Covid-19 progresse dans les écoles. De plus en plus d'établissements scolaires et de classes sont fermés en France, indiquent les derniers chiffres diffusés vendredi 26 mars par le ministère de l'Education nationale. 148 établissements scolaires sont actuellement fermés à cause de l'épidémie, ce qui représente 0,24% des 61 500 structures que compte le pays. Le nombre d'élèves contaminés est passé lui de plus de 15 000 à plus de 21 000.

L'académie de Créteil en première ligne

Dans le détail, 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées sont fermés. Selon les chiffres diffusés les semaines précédentes, il y avait 80 structures scolaires (écoles, collèges et lycées) fermées il y a une semaine, 30 structures fermées il y a deux semaines. C'est l'académie de Créteil qui connaît actuellement le plus de fermetures avec 17 établissements fermés. Les académies d'Aix-Marseille et de Toulouse suivent avec 13 structures fermées en lien avec le Covid. L'académie de Créteil est également celle qui recense le plus de classes fermées : 536.

Dans les établissements qui restent ouverts, 3 256 classes sont fermées en raison du Covid-19 sur les 528 400 classes que compte la France, soit 0,6%. Ce nombre est en hausse par rapport aux 2 018 classes fermées il y a une semaine, et aux 833 classes fermées il y a deux semaines. Côté élèves, 21 183 élèves ont été contaminés sur un total de 12 400 000, soit un taux de 0,17% (contre 0,13% il y a une semaine), précise le ministère dans un communiqué. Côté personnels, le nombre de personnes contaminées est également en hausse de 1 809 à 2 515 soit un taux de 0,22%. La semaine dernière, sur 320 285 tests proposés, 200 404 tests ont été réalisés, et se sont révélés positifs à 0,49%.