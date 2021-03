DIRECT. Covid-19 : Emmanuel Macron évoque de "nouvelles mesures à prendre dans les prochaines semaines" pour endiguer la troisième vague

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Il faut des mesures plus sévères."



Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola, "la probabilité" que les mesures "de freinage fortes" annoncées par le gouvernement "marchent est assez modeste". "Je ne vois pas comment" il sera possible d'endiguer l'épidémie "sans un confinement total", déclare-t-elle ce matin sur franceinfo.

: Un nouveau (triste) record au Brésil. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Brésil a enregistré hier plus de 100 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, selon le ministère de la Santé. Au total, 12,3 millions de Brésiliens ont été atteints du Covid-19, et plus de 300 000 personnes sont mortes des suites de la maladie dans le pays.

: @Une lyonnaise déprimée : vous pourrez vous déplacer simplement avec un justificatif de domicile entre 6 heures et 19 heures dans un rayon de moins de 10 kilomètres. Une attestation sera nécessaire en cas de déplacement entre 19 heures et 6 heures, ou pour tout trajet à plus de 10 kilomètres de votre domicile.

: Bonjour @Une lyonnaise déprimée (et courage !). Comme pour les 16 départements déjà concernés, des mesures "de freinage fortes" s'appliquent désormais dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf en cas de motif personnel impérieux ou professionnel. Seuls les commerces "qui vendent des biens et des services de première nécessité" restent ouverts, et les lycées basculent en demi-jauge.

: Bonjour, pouvez-vous s’il vous plaît rappeler les nouvelles restrictions qui s’appliquent dans le Rhône à partir de ce soir ?

: Le Mexique a franchi hier le seuil des 200 000 morts des suites du Covid-19, a indiqué le secrétariat mexicain à la Santé. Le nombre de contaminations dépasse, lui, les 2,2 millions pour 126 millions d'habitants.

: 6 heures et quelques minutes, voici un premier point sur l'actualité :



Pas de "mea culpa" pour le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a estimé avoir "eu raison de ne pas reconfiner la France" fin janvier, défendant le "pragmatisme" et une réponse adaptée à la situation. Le président n'a toutefois pas exclu de "nouvelles mesures" dans les prochaines semaines.





La Nièvre, le Rhône et l'Aube rejoignent les 16 départements déjà concernés par les nouvelles restrictions sanitaires. Ces "mesures de freinage fortes" entreront en vigueur dans la nuit pour les trois départements en question.





La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'AstraZeneca "devra d'abord rattraper son retard" et honorer son contrat envers l'UE, avant de pouvoir exporter ses doses. Le laboratoire n'a livré que 30 des 120 millions de doses promises à l'UE au 1er trimestre.





