Couvre-feu : voici la nouvelle attestation obligatoire à partir de ce soir

L'assouplissement du confinement s'accompagne d'une nouvelle attestation de déplacement. A compter du mardi 15 décembre, le justificatif en vigueur pendant le confinement ne sera plus demandé en journée dans toute la France métropolitaine. En revanche, il faudra se munir de ce nouveau document pour quitter son domicile pendant le couvre-feu, entre 20 heures à 6 heures, à compter de mardi 15 décembre. Le document est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.

>> Six questions sur les attestations à présenter pendant le couvre-feu

Le couvre-feu "sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogations limitées", a prévenu Jean Castex lors d'une conférence de presse jeudi. Pendant ce créneau horaire nocturne, il est interdit de se déplacer, sauf avec un motif valable : motifs professionnels, motifs familiaux impérieux, mission d'intérêt général, raisons médicales, personnes en situation de handicap et leur accompagnant, besoins des animaux de compagnie. Seule exception à la règle : le soir du réveillon de Noël, le 24 décembre, date à laquelle le couvre-feu ne sera pas en vigueur. Il le sera en revanche le soir du réveillon du nouvel an, le 31 décembre.

L'attestation devra être présentée en cas de contrôle, sur papier ou sur smartphone. Voici le lien vers la version numérique de l'attestation, qui permet de générer un document PDF.

En cas de sortie non autorisée ou non justifiée, vous encourez une amende de 135 euros et 375 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention.