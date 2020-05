Corse : vers l’instauration d’un passeport sanitaire ?

Y aura-t-il une exception corse en matière de déconfinement ? Les élus locaux aimeraient instaurer un passeport sanitaire. Chaque voyageur serait obligé de présenter la preuve d’un test négatif au coronavirus pour pouvoir débarquer sur l’île de beauté.

35% des activités économiques en moins

Plusieurs responsables politiques veulent ainsi rassurer les touristes et les habitants. Ils craignent également les répercutions économiques si les touristes continuent à bouder les lieux. Sandra Ervalho, commerçante, craint une saison noire : "Tout dépendra de l’ouverture de ces restaurants-bars, pour qu’on puisse avoir nous aussi de la clientèle et aussi de la reprise du trafic aérien et maritime". La Corse compte une chute de 35% des activités économiques. C’est l’un des territoires français les plus impactés par le coronavirus.

