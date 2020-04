Coronavirus : une lueur d’espoir en Italie

L’Italie commence peu à peu à récolter les bienfaits de sa politique de confinement. "Un peu plus de 400 décès en 24 heures, c’est le meilleur bilan si l’on peut dire en Italie depuis le début de l’épidémie, du moins depuis plus d’un mois. Cela veut dire que petit à petit, le confinement a produit ses effets et que les soins prodigués dans les hôpitaux sont meilleurs", annonce le journaliste Alban Mikoczy en duplex depuis Rome (Italie).

Un début de déconfinement mardi

Avec ces chiffres encourageants, la situation du pays pourrait évoluer dans le courant de cette semaine. "Mardi, il y aura un début de déconfinement en Italie. Certains commerces, les librairies mais également les commerces pour les bébés vont pouvoir ouvrir leurs portes dans des conditions de sécurité revues, c’est-à-dire avec moins de clients. Il y aura aussi une reprise de l’activité dans le monde agricole, dans le monde de la sylviculture et aussi dans quelques grandes entreprises italiennes", décrit Alban Mikoczy.

Le JT

Les autres sujets du JT