Coronavirus : une hausse de la mortalité très importante dans certaines régions de France

L’Insee a publié le chiffre de la mortalité globale en France depuis le mois de mars dernier. "Au niveau national, le nombre total enregistré entre le 1e et le 23 mars s’élève à 39 707 morts, toutes causes confondues : maladies, accidents, suicides…", explique le journaliste Luc Bazizin sur le plateau du 19/20. Ce chiffre présente de nombreuses disparités dans le territoire. Si on le compare à la même période en 2019, on voit une hausse de 84% dans le Haut-Rhin, 40% supplémentaires en Corse, ou encore 33% de plus dans les Vosges."

Baisse de la mortalité en mars par rapport à 2018

Le Covid-19 est-il donc responsable de cette hausse de la mortalité ? "Sans aucun doute. Si l’on compare à l’an passé, le Covid-19 fait grimper la mortalité en France de 1,4% sur les trois premières semaines de mars. Mais paradoxe, si on compare à 2018, la mortalité est en baisse de 11,9%. Cette année-là, la grippe avait été particulièrement sévère en France", précise le journaliste.





Le JT

Les autres sujets du JT