Coronavirus : quel déconfinement pour le 15 décembre ?

Le gouvernement est face à un dilemme. Un Conseil de défense sanitaire s'est tenu mercredi 9 décembre à l'Élysée afin d'étudier les pistes qui mènent au déconfinement, prévu le 15 décembre. En direct de l'Élysée, le journaliste Jeff Wittenberg a confirmé que la date du 15 décembre, synonyme de déconfinement, devrait être maintenue. "Mais rien n'est encore fixé. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui disait [mardi 8 décembre] : tout peut être amené à changer jusqu'au dernier moment", assure le journaliste de France Télévisions.

Les lieux culturels devraient rester fermés

"La seule chose dont on est sûrs, c'est que les 5 000 cas journaliers, mesure fixée par Emmanuel Macron, ne seront pas atteints ce 15 décembre, poursuit Jeff Wittenberg. On s'attend à des aménagements de cet éventuel déconfinement, notamment la fermeture des lieux culturels, théâtres et cinémas [...] ou encore un couvre-feu qui ne serait pas à 21 heures mais à 19 heures." Le Premier ministre Jean Castex livrera les conclusions de ce Conseil de défense sanitaire jeudi 10 décembre dans l'après-midi.

