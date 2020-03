Coronavirus : premier décès d'un gendarme des suites du Covid-19

L'état de santé de ce sous-officier âgé de 51 ans s'est brusquement aggravé mercredi, au point qu'il n'a pas eu le temps d'être hospitalisé.

C'est la première victime connue du Covid-19 parmi les forces de l'ordre. Un gendarme est mort mercredi des suites de l'épidémie de Covid-19, à son domicile de la caserne de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), a annoncé jeudi 26 mars la gendarmerie nationale.

Ce sous-officier de la gendarmerie, âgé de 51 ans, était confiné depuis quelques jours pour suspicion de Covid-19. Son état s'est brusquement aggravé mercredi, au point qu'il n'a pas eu le temps d'être hospitalisé, a-t-on ajouté de même source.

Le directeur général de la gendarmerie présente ses condoléances à la famille du sous-officier décédé hier soir, après une aggravation de son état de santé, alors qu’il était confiné pour une suspicion de COVID19. — Porte-parole de la Gendarmerie Nationale (@PorteparoleGN) March 26, 2020

Ce gendarme, marié et père de trois enfants, n'était pas en contact avec le public et les circonstances dans lesquelles il est tombé malade ne sont pas connues. La gendarmerie a indiqué qu'elle allait tenter de recenser toutes les personnes ayant été en contact avec ce sous-officier au sein de la caserne. La caserne de Maisons-Alfort est l'une des plus importantes d'Ile-de-France.