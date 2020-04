Coronavirus : plus de 2 700 morts en 24 heures aux Etats-Unis, l'un des pires bilans journaliers

Selon les bilans officiels communiqués par chaque nation, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie.

C'est l'un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays. Le nombre de morts sur 24 heures est brutalement reparti à la hausse aux Etats-Unis mardi 21 avril, avec 2 751 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. La veille, les Etats-Unis avaient déploré un peu plus de 1 400 décès sur une journée. Le pays a également dépassé mardi les 800 000 cas officiellement recensés, avec près de 40 000 cas supplémentaires entre lundi 20h30 locales et la même heure mardi, selon les chiffres de l'université, actualisés en continu.

Selon les bilans officiels communiqués par chaque nation, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché tant en nombre de morts (44 845 au total) que de cas diagnostiqués, même si le président Donald Trump accuse régulièrement la Chine de mentir sur ses chiffres et de compter en réalité plus de morts que son pays.

En fin de semaine dernière, les Etats-Unis avaient enregistré deux très lourds bilans journaliers (à plus de 3 800 et de 4 500 morts), mais ceux-ci étaient en partie dus à l'ajout de morts "probablement liées" au Covid-19, qui n'avaient auparavant pas été prises en compte.

"Je vois la lumière au bout du tunnel", a pourtant répété Donald Trump mardi lors de sa conférence de presse quotidienne sur le nouveau coronavirus.

Un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars

Le Sénat américain a par ailleurs adopté mardi à l'unanimité un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME durement frappées par la crise liée au Covid-19, aider les hôpitaux et renforcer le dépistage du coronavirus.

Soutenu par Donald Trump, ce texte comprend une enveloppe de 320 milliards de dollars qui seront déboursés sous forme de prêts aux entreprises de moins de 500 employés. Il inclut également 75 milliards de dollars d'aides pour les hôpitaux, 25 milliards pour le dépistage du coronavirus, ainsi que 60 milliards de prêts destinés à d'autres secteurs touchés par la crise, notamment l'agriculture. Le plan sera soumis à un vote final jeudi à la Chambre des représentants, où il devrait être approuvé avant d'être promulgué par le président américain.