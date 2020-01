Coronavirus : Pékin prolonge de trois jours le congé du Nouvel An chinois

À Pékin, on compte déjà 51 cas de malades atteints du coronavirus et l'ambiance de la ville s'en retrouve plombée. Les rues sont vides. Les habitants restent confinés à l'intérieur. Dans la ville, les contrôles de sécurité sont omniprésents. Les rares personnes qui s'aventurent dans les rues portent un masque. Les écoles sont fermées à Pékin, comme chaque année lors des célébrations du Nouvel An chinois. Elles devaient ouvrir à nouveau le 31 janvier, mais le gouvernement a décidé de repousser cette date, pour limiter les risques de contagion. Les Pékinois partis en vacances sont nombreux à rentrer, de peur que les voies aériennes ne soient bientôt bloquées, ou la ville soumise au confinement.

Pénurie de masques

Les masques ont été pris d'assaut. À tel point que Pékin se retrouve en situation de pénurie. Les usines tournent à plein régime pour en fabriquer de nouveaux. Les Chinois sont également nombreux à se tourner vers leurs pays voisins, comme la Corée du Sud, pour commander des masques.

