Coronavirus : Paris annule la Fashion week homme et la haute couture prévues en juin-juillet

L'heure n'étant plus à la mode, les géants du luxe LVMH et Kering ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient produire masques, blouses et gel hydroalcooliques.

Défilé du créateur Yohji Yamamoto lors de la Fashion Week homme de la collection hiver, le 16 janvier 2020 à Paris. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)