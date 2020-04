Coronavirus : Orange prévoit de rouvrir près de la moitié de ses boutiques "dans les 8/10 jours qui vont suivre le 11 mai"

Stéphane Richard, le PDG d'Orange, annonce par ailleurs baisser de 30% les dividendes et non les supprimer et ajoute qu'il serait "irresponsable" de ne pas utiliser le tracking s'il peut "aider à combattre le virus".

Stéphane Richard, le PDG d'Orange, le 13 février 2020. (ERIC PIERMONT / AFP)