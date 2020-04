Coronavirus : "Malgré toute la bonne volonté du gouvernement, il y aura beaucoup de défaillances" dans l'hôtellerie-restauration prévient l’UMIH

Roland Héguy, président confédéral de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, a réagi vendredi sur franceinfo aux annonces du gouvernement pour aider le secteur à l'arrêt à cause du coronavirus.

Roland Héguy, le président confédéral de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) a réagi vendredi 24 avril sur franceinfo aux annonces de Bruno Le Maire pour la restauration et l'hôtellerie. Selon lui, "malgré toute la bonne volonté du gouvernement, toute la bonne volonté des chefs d’entreprises", il y aura "beaucoup de défaillances" d’hôtels, de restaurants et de bars.

Roland Héguy a expliqué les trois volets du plan du gouvernement. Un premier volet d’urgence pour faire face à la crise déjà présente, un second de résistance, jusqu'à la réouverture des établissements et un dernier de relance du secteur de la restauration.

La relance se fera avec du tourisme français donc il va y avoir des propositions qui vont être faites aux Français pour découvrir la France et consommer français.Roland Héguy, le président confédéral de l’UMIHà franceinfo

Il a présenté au gouvernement un protocole de sécurité et de santé pour les salariés et les clients de la restauration lorsque les établissements rouvriront. Parmi les mesures qu’il demande, il souhaite que les clients ne soient pas obligés de porter un masque dans les bars et les restaurants. Les salariés auraient du gel, des masques, des gants, des charlottes. Bruno Le Maire a indiqué qu'une décision sur la réouverture des cafés et restaurants serait prise fin mai.