Coronavirus : les humoristes en télétravail

Pour toucher juste et tenter de faire sourire, les humoristes, comme Franck Dubosc, se sont mis aux vidéos sur les réseaux sociaux. Ils décrivent l'absurdité d'être confinés comme les difficultés de vivre en couple en plein confinement. Spectacles annulés, tournées reportées... Sevrés de leur public, les humoristes n'ont pas mis longtemps avant de trouver d'autres moyens de s'exprimer.

Rire est un moyen de s'évader

"On voit qu'il y a des gens qui risquent leur vie pour en sauver d'autres, donc la moindre des choses, c'est de continuer à faire notre métier, et s'il y a quelques personnes que ça peut divertir, il faut y aller, on n'a pas le choix", explique Mathieu Madénian. Pourtant, dans un contexte aussi particulier, l'humour reste un outil difficile à manier. Mais rire est un exutoire qui permet de s'évader... même quand il est impossible de sortir de chez soi.

