Coronavirus : les grands sportifs poussent pour la réouverture des salles de sport

M. Chevalier, M. Perrier, France 3 Normandie, A. Deshayes, F. Bollez, C. Beauvalet

M. Chevalier, M. Perrier, France 3 Normandie, A. Deshayes, F. Bollez, C. Beauvalet franceinfo France Télévisions

Zinédine Zidane, Alizé Cornet, Stéphane Diagana, Marie-Amélie Le Fur : voici certains noms d’une liste de nombreux sportifs ayant signé une tribune dimanche 11 octobre prônant la réouverture des salles de sport en France, fermées en raison de l’épidémie de coronavirus. "Il faut faire preuve de discernement parce qu’aujourd’hui, on met à l’arrêt des millions de personnes qui ont pris de bonnes résolutions pour pratiquer activité physique. Et on sait à quel point c’est un enjeu de santé publique", déclare l'ancien champion d'athlétisme Stéphane Diagana.

S’adapter pour survivre

La fermeture de ce type d’établissement est un véritable coup dur pour les gérants. Ces derniers sont déjà en difficulté à la suite du confinement qui avait stoppé leur activité. Pour parvenir à convaincre les autorités et aussi proposer une alternative à leurs adhérents, une salle de sport à Rouen (Seine-Maritime) s’est installée dans un parking pour assurer notamment les distanciations entre chaque personne. Une séance en plein air qui pourrait faire partie des solutions au problème.

Le JT

Les autres sujets du JT