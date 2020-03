Coronavirus : les établissements scolaires et les crèches fermés dans l'Oise et le Haut-Rhin pour freiner la propagation

Le Premier ministre justifie cette décision par les risques de transmission et la difficulté à faire "respecter l'ensemble des consignes" sanitaires en milieu scolaire.

Les établissements scolaires et les crèches de l'Oise et du Haut-Rhin vont fermer leurs portes durant quinze jours à partir de lundi. Ainsi en a décidé le Premier ministre, vendredi 6 mars, pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, dans ces deux départements où l'épidémie "circule avec beaucoup d'intensité".

Cette mesure concerne les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des deux départements, a précisé Édouard Philippe après une réunion interministérielle. "Non pas parce que ces lieux sont plus dangereux", mais en raison des risques de transmission et des difficultés à faire "respecter l'ensemble des consignes" sanitaires en milieu scolaire, a-t-il plaidé, entouré de six ministres et secrétaires d'État au ministère de la Santé.

La France reste en phase 2

Dans ces deux départements est également instaurée la "limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique", a ajouté le chef du gouvernement, qui a "invité les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, compte tenu de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile".

La situation reste inchangée dans les autres territoires. "Ce soir, nous restons donc en phase 2", a-t-il souligné, même si un passage à la phase 3, celle de de l'épidémie, est "inexorable" à terme, selon les mots d'Emmanuel Macron.