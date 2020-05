Coronavirus : le taux d'occupation des prisons historiquement bas, avec 12 793 détenus en moins en deux mois

Le taux d'occupation carcérale est de 98%, contre 140% avant le confinement a appris franceinfo jeudi auprès du ministère de la Justice, confirmant une information du Parisien.

Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires est historiquement bas, atteignant 98% jeudi 14 mai, donc moins que la capacité d'accueil totale des prisons, a appris franceinfo auprès du ministère de la Justice, confirmant une information du Parisien, alors qu'il y a 12 793 détenus en moins en deux mois.

Le taux d'occupation carcérale est de 98% contre 140% avant le confinement, c'est-à-dire que les 188 prisons françaises accueillent actuellement 59 782 détenus, pour 61 109 places. C'est la première fois que le nombre de personnes incarcérées est inférieur à la capacité d'accueil des prisons.

Remises de peine, moins de délinquance et plus de peines alternatives expliquent la baisse

Selon le ministère de la Justice, cette baisse est due, d'une part, aux remises de peine exceptionnelles accordées aux détenus se comportant bien et qui n'avaient plus que quelques semaines à purger, mais aussi à la baisse de la délinquance pendant le confinement et aux peines alternatives prononcées par les parquets, incités par la Chancellerie.

La France avait été condamnée à la fin du mois de janvier dernier par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de la surpopulation dans les prisons. La CEDH avait été saisie par une trentaine de détenus.