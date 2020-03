Coronavirus : le Royaume-Uni ordonne la fermeture des pubs, restaurants, cinémas et théâtres

Le pays renforce d'un cran les mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Après la fermeture des établissements scolaires, le gouvernement britannique a ordonné vendredi 20 mars la fermeture des pubs, restaurants, cinémas, salles de gym et théâtres. Il renforce ainsi d'un cran les mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

>> Suivez les dernières informations sur le confinement et l'épidémie de coronavirus dans notre direct

"Nous disons aux cafés, bars et restaurants de fermer ce soir dès qu'ils le peuvent raisonnablement et de ne pas ouvrir demain", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d'une conférence de presse, ajoutant donner la même consigne aux "boîtes de nuit, théâtres, cinémas, salles de gym et centres de loisirs". "Pour être clair, ils peuvent cependant continuer à proposer des services de livraison", a-t-il ajouté.

"Certains pourraient bien sûr être tentés de sortir ce soir et je dis à ces personnes, 's'il vous plaît, ne le faites pas'", a enjoint Boris Johnson.

Seuls les cas graves testés

Comme en France, la grande majorité des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, resteront fermées "jusqu'à nouvel ordre", avait annoncé mercredi le Premier ministre. Une partie des 10 millions d'élèves que compte le pays seront néanmoins accueillis : ceux des personnels indispensables pour faire face à la crise, avec en première ligne les enfants des médecins et infirmières.

Le Royaume-Uni déplore 144 morts et 3 269 personnes testées positives au Covid-19. Mais le pays ne teste que les cas les plus graves et les autorités ont reconnu que le nombre réel était probablement de plusieurs dizaines de milliers de personnes infectées.