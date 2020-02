Coronavirus : le pic pourrait être atteint dans dix jours

Le bilan ne cesse de s'alourdir. En Chine, le coronavirus a déjà causé la mort de 427 personnes. Mardi 4 février, 3 000 nouveaux cas ont été confirmés. "À Wuhan (Chine), la ville est toujours sous cloche. Les autorités locales ont fait savoir ce matin qu'elles avaient réquisitionné deux centres d'exposition et un stade pour les transformer en hôpitaux de campagne", rapporte le correspondant Arnauld Miguet, en duplex sur place.

D'autres villes confinées

Dans les villes de Hangzhou et de Taizhou, à des centaines de kilomètres de l'épicentre du virus, les gens sont désormais priés de rester chez eux, en confinement, jusqu'à nouvel ordre. "Selon les experts chinois, le pic pourrait être atteint dans dix jours. Ce sont les prévisions les plus optimistes", conclut le journaliste Arnauld Miguet. Après la sortie de terre record d'un premier hôpital, un second devrait être achevé dans quelques jours.