VIDEO. Coronavirus 2019-nCoV : Wuhan découvre son hôpital… construit en seulement dix jours

Les images sont saisissantes. En l'espace d'une dizaine de jours, les autorités chinoises ont fait construire un hôpital à Wuhan (Chine), ville épicentre de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV, placée en confinement. La construction du bâtiment a débuté le 24 janvier et s'est achevée lundi 3 février.

L'édification de l'hôpital a eu lieu à grand renfort de propagande, avec des images diffusées en boucle à la télévision. Un service de vidéo en ligne permettait de suivre en permanence l'évolution des travaux sur le site, qui accueille un millier de lits.

Une équipe médicale de 1 400 militaires prendra soin des patients. Au total, l'établissement a une surface de 25 000 mètres carrés. Plus de 4 000 ouvriers se sont relayés jour et nuit pour que le chantier ne s'arrête jamais, avec un millier de machines de terrassement et de construction.

