En Suède, les bars et les restaurants sont toujours ouverts. Les élèves ayant moins de 16 ans vont à l'école et les rassemblements sont autorisés jusqu'à 50 personnes maximum. Le pays, qui n'a pas mis en place de confinement, serait pourtant sur le point d'en finir avec le Covid-19. Du moins, c'est ce qu'assure un message Facebook.

23,3 morts pour 100 000 habitants

Cette stratégie fonctionne-t-elle vraiment ? "Au 28 avril, on comptait 2 355 morts du Covid-19 en Suède, soit beaucoup plus que chez les pays voisins, qui eux, sont confinés : 206 morts en Norvège et 193 en Finlande, indique notre journaliste Lisa Beaujour. Si on regarde le nombre de morts pour 100 000 habitants, on voit qu'il est de 23,3 morts en Suède, contre 3,5 en Finlande". Un ratio presque 7 fois plus élevé. "C'est pourquoi la stratégie de non-confinement, qui a pour but d'atteindre l'immunité collective, est critiquée par de nombreux scientifiques", reprend la journaliste.

