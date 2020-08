Coronavirus : le masque sera obligatoire dans certaines zones de Paris et d'Ile-de-France à partir de lundi

Les zones concernées sont susceptibles d'évoluer en fonction des données épidémiologiques, précise la préfecture de police

L'annonce était attendue. Le masque sera obligatoire dans certaines zones de Paris et d'Ile-de-France à partir du lundi 10 août à 8h pour les personnes de 11 ans et plus, annonce la préfecture de police, samedi 8 août. Les zones concernées sont susceptibles d'évoluer en fonction des données épidémiologiques. La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait formulé mardi une demande en ce sens au préfet de police de Paris, Didier Lallement. Cela concernerait notamment les quais de Seine, les parcs, les rues commerçantes et les marchés découverts.

Après avoir recommandé le port du masque à l'extérieur, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la décision reviendrait aux préfets. Ils ont désormais la possibilité de prendre un arrêté qui étend localement l'obligation du port du masque en extérieur, au regard de l'évolution du nombre de cas de Covid-19. Des dizaines de villes ont pris des mesures en ce sens, comme le montre cette carte.