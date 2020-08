Paris : Anne Hidalgo demande à la préfecture de police de rendre le port du masque obligatoire dans certains lieux extérieurs

La liste des lieux extérieurs concernés doit être précisée ce mardi après-midi.

La maire de Paris Anne Hidalgo a formulé, mardi 4 août, au préfet de police de Paris Didier Lallement la demande de rendre le port du masque obligatoire dans certains lieux extérieurs de la capitale, a appris franceinfo auprès de la mairie de Paris, confirmant une information du journal Le Monde. La liste des lieux extérieurs concernés doit être précisée dans l'après-midi.

En cas d'acceptation de cette demande par la préfecture de police, la capitale rejoindrait donc d'autres grandes villes françaises qui ont d'ores et déjà rendu le masque obligatoire en extérieur, comme Nice, Lille et Toulouse. La capitale est actuellement le troisième département le plus touché par le coronavirus.

Après avoir recommandé, mercredi 29 juillet, le port du masque à l'extérieur, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé vendredi 31 que la décision reviendrait aux préfets. Ils ont désormais la possibilité de prendre un arrêté qui étend localement l'obligation du port du masque en extérieur, au regard de l'évolution du nombre de cas de Covid-19. Lundi 3 août, la préfecture de la Mayenne a ainsi décidé d'imposer le port du masque dans l'espace public de 69 communes de son département.