Coronavirus : la ville de Paris ferme ses parcs et jardins

Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé Olivier Véran, ont exprimé des inquiétudes face à la présence, parfois en nombre, de personnes dans les parcs de la capitale.

La mairie de Paris a annoncé, lundi 16 mars, la fermeture dans "les prochaines heures" des parcs et jardins de la capitale, encore très fréquentés dimanche malgré les consignes de "distanciation sociale" émises en pleine épidémie de coronavirus en France.

"Samedi dernier, la France est passée au stade 3 de la lutte contre l'épidémie de coronavirus", écrit la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un communiqué. "Le gouvernement a annoncé de nouvelle mesures de restriction pour essayer de freiner la circulation du virus en limitant autant que possible les contacts entre les personnes." "Pour amplifier l'impact de ces mesures sur la population, les parcs et les jardins de la ville de Paris seront fermés dans les prochaines heures et n'ouvriront pas demain", ajoute-t-elle.

Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé Olivier Véran, avaient exprimé des inquiétudes dimanche face à la présence, parfois en nombre, de personnes dans les parcs et jardins de Paris. Ils ont exhorté les Français à suivre les consignes de protection face au virus.

