Coronavirus : la préfecture de police annule les concerts de Matt Pokora, Ninho et Tryo à l'AccorHotels Arena

L'annonce a été faite, mardi. Ces concerts devaient avoir lieu les 12, 13 et 14 mars.

De nouveaux événements sont victimes de l'épidémie de coronavirus. La préfecture de police a annoncé, mardi 3 mars, l'annulation de trois concerts prévus à l'AccorHotels Arena. Il s'agit des concerts du rappeur Ninho (prévu le 12 mars), du groupe Tryo (prévu le 13 mars) et du chanteur Matt Pokora (prévu le 14 mars).

#Coronavirus | Le préfet de Police a annulé les concerts suivants à l'@AccorH_Arena :

➡️ jeudi 12 mars : Ninho

➡️ vendredi 13 mars : Tryo

➡️ samedi 14 mars : Matt Pokora



Davantage de précisions dans notre communiqué de presse. pic.twitter.com/dMWTCbBPwi — Préfecture de Police (@prefpolice) March 3, 2020

Pour tenter de contenir l'épidémie, le gouvernement a décidé d'annuler tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné en France. A Paris, le Salon du livre, le Salon du tourisme, ont par exemple déjà été annulés.

Mais les professionnels du secteur du spectacle craignent de lourdes conséquences. Ils ont déjà constaté un "décrochage des ventes de billets" et une hausse des "no-shows', a déclaré, lundi, Malika Séguineau directrice générale du Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variété. "L'ensemble des professionnels navigue à vue, et a des difficultés pour anticiper cette période d'annulations à venir, a-t-elle ajouté.Derrière cette contrainte d'annulation, il y a tout un secteur économique qui sort d'une période de grève et qui s'inquiète fortement de la durée indéterminée de cette période d'annulation."