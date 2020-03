Coronavirus : la pollution atmosphérique a chuté en Italie depuis la mise en quarantaine du pays

Fermeture des commerces, des écoles, confinement de la population... Les mesures prises en Italie sont drastiques. Au point que les effets se voient... depuis l'atmosphère : les émissions de gaz à effet de serre ont chuté depuis le début de la quarantaine.

De récentes données provenant de la mission Copernicus Sentinel-5P de l’Agence spatiale européenne révèlent un déclin de la pollution atmosphérique, en particulier des émissions de dioxyde d’azote, au-dessus de l’Italie, d'après un communiqué de presse publié vendredi 13 mars.

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.



The decline in NO2 emissions over the #PoValley is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB