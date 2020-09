Coronavirus : la perte du goût et de l'odorat ne sont pas inquiétants

Perdre l’odorat arrive assez souvent à des patients atteints du coronavirus. En général, les malades se sentent angoissés par ce symptôme. Testée positive en avril dernier, Noéline, une aide-soignante, ne percevait plus aucune odeur. "Je travaillais, je suis rentrée, je n’avais plus de goût et plus d’odorat", témoigne-t-elle à France 3, mercredi 23 septembre. Toutefois, une étude franco-belge se veut plutôt rassurante.

Pas "inquiétant"

En effet, dans 70 à 85% des cas touchés par ce symptôme, cette perte d’odorat serait synonyme de forme légère du virus. "On peut en effet considérer que, quand on a une infection Covid, il vaut mieux avoir une anosmie, qui est plutôt signe d’une infection légère", témoigne le professeur Stéphane Hans, chef du service ORL de l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Le JT

Les autres sujets du JT