Coronavirus : la Chine, vers la fin du confinement

La Chine est en confinement depuis 62 jours pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, et ce pendant encore deux semaines. "Les autorités chinoises l’ont annoncé, la ville de Wuhan, coupée du monde depuis le 23 janvier, devrait à nouveau être ouverte le 8 avril. Finis les barrages de police. L’aéroport et les gares devraient être en état de marche. On pourra à nouveau dans deux semaines entrer et sortir de la ville de Wuhan", explique Arnauld Miguet, en direct de Wuhan.

Un confinement aux règles assouplies

En attendant, la quarantaine est toujours de mise, même si les conditions se sont assouplies. "On peut désormais sortir une fois tous les trois jours, une personne par foyer et deux heures maximum. Le confinement n’est dont pas terminé, mais il y a un espoir de voir la fin arriver. Et l’espoir, c’est comme le virus, il est contagieux", conclut le journaliste. Avec plus de 80 000 cas et 3 277 décès officiellement recensés, la Chine est le second pays le plus touché au monde par le Covid-19.

