Coronavirus : la chanteuse Madonna affirme avoir été contaminée par le Covid-19 lors de sa tournée parisienne en février

Dans un post Instagram, la star américaine précise être guérie aujourd'hui.

C'est un souvenir que Madonna aurait préféré ne pas rapporter de son dernier séjour à Paris. La chanteuse américaine Madonna déclare sur son compte Instagram, mercredi 6 mai, avoir contracté le coronavirus à la fin de sa tournée de concerts dans la capitale française, fin février.

Au début, "on pensait tous que c'était une très mauvaise grippe", écrit la star américaine dans son post. Elle précise qu'elle a été testée positive aux anticorps, et que la maladie s'est déclarée il y a sept semaines, à la fin de ses concerts parisiens. En plus de la chanteuse, plusieurs artistes qui l'accompagnaient sur son spectacle ont aussi développé des symptômes. "Dieu merci, nous sommes tous en bonne santé maintenant", tient à rassurer Madonna.

Comme plusieurs personnalités, Madonna s'est d'ailleurs engagée dans la lutte contre le Covid-19. Elle a par exemple participé, lundi 5 main, à un téléthon mondial organisé à Bruxelles pour financer la recherche et le développement d'un vaccin qui a permis de rassembler 7,4 milliards d'euros.