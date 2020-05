Coronavirus : l'OMS suspend "temporairement" les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, par mesure de précaution

Cette annonce survient à la suite de la publication, vendredi, d'une étude dans la revue médicale "The Lancet" jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine et ses dérivés contre le Covid-19.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, lundi 25 mai, suspendre "temporairement" les essais cliniques contre le nouveau coronavirus avec l'hydroxychloroquine. "Le comité directeur a suspendu la partie hydroxychloroquine de l'essai clinique Solidarity, le temps que la question de la sécurité soit examinée. Les autres essais cliniques se poursuivent", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point-presse.

Cette annonce survient à la suite de la publication, vendredi, d'une étude dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine contre le Covid-19, a poursuivi le dirigeant. Cette étude porte sur plus de 96 000 patients dans 671 hôpitaux à travers six continents, qui conclut que ce traitement pourrait augmenter le risque d'arythmie cardiaque et de décès.

"Etude foireuse", tranche Didier Raoult

Mais cette vaste étude publiée par The Lancet n'est pas pertinente, a réagi le professeur Didier Raoult, principal défenseur de l'hydroxychloroquine, dénonçant "une étude foireuse faite avec le big data". "Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve des vies", a déclaré le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée.

Mi-mai, deux études (menées en France et Chine) avaient conclu à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. L'antipaludéen n'a pas permis d'amélioration significative et des effets secondaires indésirables ont été signalés pour une partie des patients.