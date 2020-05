DIRECT. Coronavirus : le gouvernement lance un "Ségur de la Santé" et prépare la suite du déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le 8 e de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid, joué devant 52 000 personnes le 11 mars en Angleterre, malgré la menace du coronavirus, "pourrait être lié à la mort de 41 personnes", selon une étude britannique publiée hier. Ces décès seraient survenus dans des hôpitaux proches de Liverpool entre 25 et 35 jours plus tard, précise cette étude citée par l'hebdomadaire The Sunday Times.

: "S'il n'y a aucune réaction et si on fait comme avant, cette bonne volonté, je pense qu'elle s'épuisera au bout d'un certain temps. À un moment donnée, il faut un changement de mode de fonctionnement. Personne n'est à la recherche de reconnaissance, les gens veulent juste travailler dans de bonnes conditions."





A l'hôpital de Melun (Seine-et-Marne), les choses sont revenues à peu près à la normale. Le service de réanimation a tenu mais a dû s'adapter.

: Alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits dans l’espace public suivant les règles du déconfinement, 400 personnes ont assisté à un match de football entre deux quartiers, le Neuhof et Hautepierre, hier après-midi à Strasbourg, rapporte France Bleu Alsace. Plus de détails ici.

: Le dernier bilan au sein du foyer de Covid-19 d’un abattoir de Fleury-les-Aubrais (Loiret) faisait état hier de 79 cas positifs, soit 10 de plus que jeudi dernier, rapporte France Bleu Orléans. Ces chiffres ont été fournis par l’Agence régionale de santé, alors que le travail reprend aujourd'hui dans cet abattoir. Plus de détails ici.

: Le Midi Libre, lui, s'inquiète pour les discothèques dont la réouverture n'est toujours pas à l'ordre du jour.







: Deux mois après leur victoire au premier tour des municipales, certains maires vont enfin pouvoir débuter leur mandat. La Charente Libre en fait sa une.







: Plusieurs journaux, comme L'Humanité, L'Opinion et Libération, s'intéressent au début du "Ségur de la santé", ces concertations qui doivent permettre de refonder l'hôpital.



















: Si en France, la compétition ne reprend pas, le gouvernement britannique a, lui, autorisé aujourd'hui le passage à la "phase 2" du plan de reprise des compétitions sportives, c'est-à-dire que les entraînements avec contacts sont désormais acceptés. ."Cette nouvelle directive constitue la dernière phase en date d'un retour précautionneux à l'entraînement pour les sportifs de haut niveau, destiné à limiter les risques de blessure et protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées", a expliqué le ministre des Sports, Nigel Huddleston.

: Depuis deux mois et demi, il n'y a plus d'euphorie des supporters de football. La dernière grande scène de liesse collective s'est déroulée le 11 mars dernier devant le Parc des Princes lors de la victoire du PSG contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Depuis, avec l'épidémie de Covid-19, il n'y a plus de ballon, juste le silence, comme le montre ce reportage du 20 heures de France 2.











: Le président américain Donald Trump a interdit hier l'entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil, a annoncé la Maison Blanche. Le Brésil est devenu le deuxième pays le plus touché par la pandémie.

: On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



S'ouvrent aujourd'hui les concertations dans le cadre du "Ségur de la Santé" qui doivent permettre de sauver l'hôpital. Voici les chantiers qui attendent Olivier Véran.



La direction générale de la Santé indique que le nombre de personnes en réanimation pour une infection au coronavirus continue de décroître : 10 de moins qu'hier, ce qui porte le total à 1 655 patients en soins intensifs.



Lettre à France, c'était lui. Les dialogues du film Nous n'irons pas au paradis, c'était lui aussi. Jean-Loup Dabadie, auteur-scénariste-parolier-académicien, est mort à l'âge de 81 ans.