Ile-de-France : l'attestation dans les transports aux heures de pointe ne sera plus obligatoire à partir du 22 juin

Une attestation délivrée par l'employeur ou justifiant d'un motif impérieux était nécessaire pour prendre le métro, le bus ou le RER entre 6h30 et 9h30 et entre 16 et 19 heures.

Le premier jour du déconfinement, les forces de l'ordre étaient venues prêter main forte au personnel de la RATP pour vérifier les attestations et le port du masque dans les transport, le 11 mai 2020 à Paris. (ROMUALD MEIGNEUX/SIPA)