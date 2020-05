Coronavirus : il y aura "quelques jours de calage" après le 11 mai, prévoit Jean Castex, le "monsieur déconfinement" du gouvernement

L'élu chargé par Matignon de réfléchir à l'après-11 mai était auditionné devant le Sénat, mercredi matin.

Jean Castex préfère prévenir : "Compte tenu que tout cela va se décliner dans les territoires", il faut s'attendre à "quelques jours de calage" à partir du 11 mai. Auditionné devant la commission des lois au Sénat, mercredi 6 mai, le "monsieur déconfinement" du gouvernement a estimé que la question des transports s'annonçait comme le sujet "le plus délicat" dans les "très grosses collectivités et en particulier en Ile-de-France".

"Là aussi, le maître mot est progressivité", a-t-il souligné, en rappelant l'importance d'amplifier le télétravail qui s'est développé pendant l'épidémie de coronavirus, et de mettre en place des horaires aménagés dans les entreprises.

Sur les écoles, Jean Castex souhaite également avancer doucement. "Si toutes les écoles de France ne rouvrent pas exactement le même jour, dans les mêmes conditions dès lors que les règles sanitaires sont respectées, eh bien si dans telle commune il faut trois jours de plus, on prendra trois jours de plus, a développé le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement. L'intérêt c'est que la machine redémarre, doit-elle redémarrer le 11 mai pile ? Non."

"Le comportement de nos concitoyens est la clé"

A l'image d'autres pays européens, comme l'Italie et l'Espagne, la France a opté pour un déconfinement progressif et différencié selon les régions à partir du 11 mai. Une deuxième phase commencera le 2 juin, pour une durée de trois semaines, avec de nouvelles mesures qui dépendront du niveau de l'épidémie.

"Le comportement de nos concitoyens est la clé de la réussite de la victoire un jour contre cette pandémie, a répété Jean Castex. Il me semble observer un petit relâchement et ce n'est pas bon parce que si ça se prolonge en phase de sortie de confinement, si on ne respecte par les gestes barrières (...), on risquera la rechute".