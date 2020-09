Coronavirus : faut-il faire tester les enfants qui ont le nez qui coule ou de la fièvre ?

Les pédiatres distinguent différents cas, et sont plutôt favorables à la limitation des tests pour les enfants de moins de 6 ans. Explications.

C'est l'heure de la rentrée et, avec elle, son cortège de questions angoissantes, dopé par l'épidémie de coronavirus qui sévit toujours. Comment réagir si vos enfants rentrent déjà de l'école en éternuant ? S'ils toussent ? S'ils ont de la fièvre ? Doivent-ils être testés au Covid-19 ? Voici les recommandations de spécialistes en pédiatrie.

Généralement non, pour les enfants de moins de 6 ans

Prudence, prudence. Les associations de pédiatres estiment qu'il faut limiter les tests, en particulier pour les enfants de moins de 6 ans en crèche ou en maternelle. "Il faut comprendre que les enfants vont faire leurs viroses [maladies virales] habituelles. Ils auront les mêmes maladies que les années précédentes, explique Véronique Hentgen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Versailles (Yvelines). Surtout les petits, qui ne portent pas de masque et ne savent pas respecter les gestes barrières."

Faut-il pour autant chercher une éventuelle contamination au Sars-CoV-2 dès que le thermomètre monte ? Non, rétorque la spécialiste : "Si on fait dix tests naso-pharyngés [prélèvement par écouvillon dans le nez], premièrement, ce sera désagréable. Deuxièmement, ce sera le plus souvent négatif parce que l'enfant sera atteint d'autre chose. Le premier réflexe, s'il a de la fièvre, c'est de consulter son médecin traitant. Si celui-ci diagnostique la cause certaine de la fièvre, par exemple une angine, il est inutile de faire un test Covid. S'il pense que c'est une virose standard, autant que l'enfant reste à la maison sans test Covid."

Enfin, en l'état actuel des connaissances scientifiques, "on sait que les enfants de moins de 6 ans sont en général peu atteints par le coronavirus et peu transmetteurs", précise Véronique Hentgen. Inutile, donc, de leur faire subir un test désagréable (le prélèvement naso-pharyngé consiste à enfoncer une tige dans une narine) sans nécessité.

Tester est pertinent dans quatre cas précis

Il reste néanmoins des situations où tester l'enfant est utile. Dans le cas précis des enfants de moins de 6 ans, qui sont encore en crèche ou en maternelle, la Société française de pédiatrie recommande de "réserver les indications de [test] PCR Covid à quatre cas". Et d'énumérer : "Aux formes [d'infection nécessitant l'hospitalisation] ou suffisamment sévères pour justifier des explorations complémentaires, aux enfants ayant eu un contact avéré avec un cas Covid+, aux enfants en contact à leur domicile avec des personnes considérées à risque (...), aux enfants dont les symptômes ne s’améliorent pas après un délai de trois jours."

La direction générale de la santé est sur la même ligne, quel que soit l'âge des enfants.

Il est recommandé de faire tester son enfant en cas de persistance des symptômes au-delà de trois jours, en cas de gravité ou en cas de contacts à risque avec une personne contaminée.La direction générale de la santé à franceinfo

"Quand l'enfant a plus de 6 ans, si on n’a pas de cause certaine de fièvre, on recourra plus volontiers aux tests, précise Véronique Hentgen, d'autant plus qu'à partir de cet âge, les enfants ont moins de viroses répétées." La fièvre peut alors s'avérer plus inquiétante.

La Société française de pédiatrie juge enfin que "tout enfant de plus de 6 ans ou adolescent symptomatique (toux, et/ou fièvre, et/ou troubles digestifs) doit avoir un test de dépistage avant de revenir en collectivité sauf si un diagnostic d’une autre maladie infectieuse est fait avec certitude (exemple : scarlatine, angine, entérovirose, infection urinaire)".

Ultime précision : si vous êtes inquiet, rien ne vous empêche de faire tester vous-même votre enfant, le remboursement étant toujours assuré par la Sécurité sociale. Mais la direction générale de la santé, tout comme les pédiatres, conseillent vivement de passer d'abord par le médecin traitant. Enfin, si un cas de Covid est détecté dans l'école de votre enfant, celui-ci peut être placé en quatorzaine par précaution, sans être testé pour autant.

Il vaut mieux les vacciner contre la grippe et la gastro pour éviter les tests inutiles

Afin, justement, d'éviter les tests inutiles, plusieurs associations de pédiatres ont appelé au mois d'août à renforcer la vaccination contre la grippe et à généraliser celle contre la gastro-entérite. "Quand teste-t-on les enfants ? Quand ils ont de la fièvre", avait alors exposé à franceinfo le docteur François Vié Le Sage, qui dirige le groupe infectiologie-vaccinologie de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa). "Si on vaccine les petits contre la grippe et le rotavirus [à l'origine des gastro-entérites], on élimine les deux principales maladies évoquant le Covid-19."

On éviterait ainsi, explique-t-il en substance, un coût inutile, un geste souvent désagréable et le confinement du parent et de l'enfant dans l'attente du résultat du test. Celui-ci se révèle d'ailleurs négatif "dans 99% des cas", selon le pédiatre, "sauf si quelqu'un d'autre est atteint dans le foyer familial". Des études ont montré que les enfants ne sont pas le vecteur principal de contamination, contrairement à ce que certains spécialistes craignaient au début de l'épidémie. Enfin et surtout, on éviterait de surcharger encore labos et médecins débordés par la demande de tests.