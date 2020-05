Coronavirus : en Thaïlande, des masques pour les personnes malentendantes

Un masque un peu particulier a été conçu pour les personnes sourdes et malentendantes. Il est fabriqué dans une usine thaïlandaise qui emploie des personnes handicapées. Sa partie transparente au niveau de la bouche doit permettre de communiquer plus facilement, tout en se protégeant contre le Covid-19. "On aimerait faciliter la tâche des personnes malentendantes, ainsi que des traducteurs en langue des signes, qui doivent lire beaucoup de mouvements de lèvres", rapporte Patcharin Silparasmee, responsable éducative.

Également fabriqué en France

La forme du masque est dessinée sur un tissu à deux couches. Un trou est découpé au milieu pour y coudre le plastique transparent. "Les commentaires sur le produit ont été positifs", précise Patcharin Silparasmee. Ce type de masque est également fabriqué en France ou aux États-Unis.