Coronavirus en Italie : le nombre de décès explose

Une lente procession de camions militaires quitte la ville de Bergame (Italie) de nuit. Dans ce convoi il y a 60 cercueils : les victimes du Covid-19 de ces derniers jours. Les cimetières de la ville ne peuvent plus accueillir qui que ce soit, faute de nouvelles places disponibles. Les militaires font donc le tour des hôpitaux pour récupérer les corpas des victimes. L’Etat italien a demandé à l'armée d'effectuer les crémations. Les familles ne peuvent pas assister aux funérailles de leurs proches décédés.

"L’Italie a pris de plein fouet et en première ligne cette épidémie"

Pourquoi le bilan est-il si dramatique ? "Parce que l’Italie est en première ligne. Ce que nous vivons actuellement en Italie, la France va l’expérimenter (…) au moins elle aura vu ce qu’il se passe en Italie, et cela aidera la France. J’écoutais les mesures qui ont été prises dans les hôpitaux français, l’aide de l’armée qui a déjà été mobilisée en France. En Italie on n’a pas pu faire tout ça. Il y a eu trois cas à Codogno et soudainement une explosion de cas. L’Italie a pris de plein fouet le virus et est en première ligne cette épidémie", explique le journaliste Alban Mikoczy en direct de Rome en Italie.