Confinement : en Europe, les minorités ethniques visées "de manière disproportionnée" par la police, selon Amnesty International

L'ONG prend en exemple la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, avec une part importante de population immigrée et où "le nombre de contraventions pour infraction au confinement a été trois fois plus élevé que dans le reste du pays".

Un contrôle de police durant le confinement à Toulouse. (FR?D?RIC SCHEIBER / HANS LUCAS)

