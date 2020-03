Coronavirus : Emmanuel Macron estime qu'il est "important de voter dans ces moments-là"

Alors que le maintien du premier tour des municipales fait débat, le président de la République a déclaré qu'il était important "de continuer à être des citoyens dignes, libres".

Il est "important de voter dans ces moments-là." Alors que la tenue du scrutin fait débat en pleine épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a réaffirmé l'importance de maintenir le premier tour des municipales, dimanche 15 mars. "Cette crise, nous la traverserons en étant responsables ensemble et chacun, chacun pour soi et pour les autres", a-t-il déclaré à la presse, après avoir voté avec son épouse Brigitte à l'hôtel de ville de la station balnéaire du Touquet (Pas-de-Calais), où ils possèdent une maison.

Sortie du bureau de vote.

Message à tous les Français :https://t.co/rUkT4KCvfY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2020

Jusque tard dimanche soir, de nombreuses voix ont réclamé un report du premier tour des municipales. "Je pense qu'il est important de voter dans ces moments-là, a répondu Emmanuel Macron, en prenant cette discipline, en respectant ces règles, parce que je pense qu'il est important de continuer à être des citoyens dignes, libres". Le chef de l'Etat a ensuite opéré une distinction entre le vote et les rassemblements publics, en assurant que "le virus se propage lorsqu'on se tient pendant un quart d'heure, nous disent les scientifiques, à moins d'un mètre de quelqu'un, par projections."

Pas testé car il n'a "pas de symptômes"

"C'est le genre de contact qu'on a au restaurant, au café", a-t-il poursuivi, avant de déclarer qu'il était "légitime – notre comité scientifique nous l'a redit hier – de pouvoir sortir pour aller voter en prenant les précautions d'usage". Emmanuel et Brigitte Macron sont passés dans des isoloirs sans rideaux et se sont nettoyé les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition avant et après le vote, conformément aux mesures prises par les mairies, pour éviter que les électeurs ne transmettent ou n'attrapent le coronavirus.

"On montre sa pièce d'identité, sa carte électorale sans qu'elles ne soient touchées", a-t-il ajouté, tout en évoquant la possibilité de disposer les "isoloirs de telle façon qu'on n'a pas besoin de manipuler les rideaux" et la nécessité de respecter une distance d'un mètre. Emmanuel Macron a également rappelé l'importance des règles énoncées par le Premier ministre Edouard Philippe, la veille, concernant notamment la fermeture des lieux recevant du public "non indispensables pour la vie du pays".

Interrogé sur son cas personnel, Emmanuel Macron précise qu'il n'a pas été testé car il n'a pas de symptômes. "Il est important que chacun s'applique à lui-même les règles qu'il donne aux autres", a-t-il justifié. Il n'y a pas de passe-droit face au virus, il y a de la rigueur, des règles, du civisme à observer".

