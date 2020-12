Coronavirus : des étudiants basculent dans la précarité

Hervé Thomas devait passer son année universitaire entre ses cours à Paris et son alternance à Metz. Les contrats professionnels sont durs à décrocher et les cours en amphi sont annulés. Le voilà confiné à la cité universitaire de Paris sans les revenus escomptés : "J'avais deux appartements à gérer, un à Metz et un à Paris (...) les aides ont mis énormément de temps à arriver, elles ne sont pas encore arrivées."

400 euros de bourse pour vivre

Pour la première fois, la direction lance un appel aux dons. 600 étudiants sur les 6 000 sont en situation de précarité. Inès Tchouchi, étudiante en deuxième année de droit, n'a que 400 euros de bourse par mois pour vivre : "Il m'arrive de sauter des repas, mais je m'en rends plus compte, c'est devenu une habitude". Une fois par mois, elle se mêle à d'autres étudiants et vient chercher de l'aide auprès d'une distribution alimentaire.

