Examens à distance : les étudiants notent d'importantes difficultés

Crise du Coronavirus oblige, cette année les examens universitaires se déroulent à distance. Cela peut sembler plus facile pour les étudiants et pourtant ce n'est pas si évident. Il y ades avantages mais aussi des inconvénients. Bugs informatiques, manque de relations humaines, frustration... A l'institut d'administration des entreprises d'Amiens, élèves et enseignants sont partagés.