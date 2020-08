Coronavirus : des chiffres en hausse ?

Les chiffres des contaminations au Covid-19 inquiètent de plus en plus. "Le taux d’incidence augmente dans les départements comme la Mayenne et la Haute-Garonne, explique le journaliste Victor Gascouat. La Guyane et Paris sont même passées au rouge après avoir dépassé le seuil d’alerte. En Ile-de-France on dénombre 61 foyers de contamination. À l’échelle nationale, la courbe augmente lentement mais de manière progressive : 2 500 cas en plus le mercredi 12 août. Une hausse qui met le gouvernement en alerte."

Le taux de positivité des tests augmente

Cette hausse pourrait-elle s’expliquer par la hausse du nombre de tests effectués ? "En partie oui, a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran, sur le plateau du 20H de France 2. Nous faisons 100 000 tests de plus chaque semaine par rapport à la semaine précédente. Mais le taux de positivité des tests augmente. Nous avons dépassé les 2%."

