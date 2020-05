Coronavirus : Déconfinement en Thaïlande, Israël, Espagne ou États-Unis

En Israël, les écoliers reprennent l’école. Distanciation physique, gel hydroalcoolique, masques, les règles sanitaires sont appliquées en ce début de déconfinement. En Thaïlande, les restaurants et les coiffeurs ont rouvert leurs portes. Aux États-Unis, le rythme est différent selon les États. A Houston (Texas), magasins et restaurants recommence à accueillir des clients. Mais à New-York, le masque et les règles de distanciation sont toujours en vigueur sur les plages et dans les parcs.

Désinfection du sable

En Espagne, les habitants peuvent à nouveau se balader et faire du sport depuis ce week-end. "Nous pouvons respirer", affirme soulagée la Madrilène Maria Jesus. Les règles sanitaires sont scrupuleusement respectées. Parfois trop. La municipalité de Zahara de los Atunes a désinfecté le sable de ses plages à l’eau de javel avant de reconnaître qu’elle avait commis une erreur.