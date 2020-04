Coronavirus : décès d'un deuxième agent de sécurité en France, annonce la CGT

L'homme, âgé de 65 ans, "exerçait dernièrement la fonction d'agent de sécurité en gare", a indiqué son employeur.

Un deuxième agent de sécurité est mort des suites du coronavirus Covid-19, en France, a annoncé à franceinfo, jeudi 2 avril, la fédération CGT Commerce et Services. Le syndicat avait déjà révélé le décès d'un agent, responsable de la sécurité au centre commercial O'Parinor, le 22 mars.

Son employeur a confirmé qu'un agent de protection est décédé. L'homme "avait 65 ans et travaillait depuis octobre 2012 au sein de notre filiale Lancry Protection Sécurité qui assure l’activité Sécurité du Groupe Atalian. Il exerçait dernièrement la fonction d'agent de sécurité en gare", indique le groupe dans un communiqué transmis à franceinfo. Atalian ne souhaite pas se prononcer "sur les causes médicales du décès" de son salarié.

"Des précaires envoyés au charbon"

Un troisième décès est avancé par la fédération CGT Commerce et services, sans que franceinfo n'ait pu en avoir confirmation. "Aujourd'hui on parle des caissières, car on les voit en premier, mais il y a énormément de salariés qui payent le prix fort", estime sur franceinfo, jeudi, Amar Lagha, le secrétaire général de la fédération CGT Commerce et Services. "Ce sont des personnes, des précaires, envoyés au charbon", explique Amar Lagha.

La CGT annonce 246 cas avérés chez les agents de prévention et de sécurité ainsi que 49 cas suspects.