Coronavirus : un premier décès dans la grande distribution

Il était agent de sécurité dans un centre commercial de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Durant le week-end du 21 et 22 mars, il est décédé du Covid-19. Il s’agit du premier décès dans la grande distribution, selon la CGT. Les salariés des super ou des hypermarchés sont en première ligne, contraints de poursuivre leur activité malgré le confinement. Le syndicat appelle les salariés à exercer leur droit de retrait.



Des primes exceptionnelles

Des mesures de protection ont été mises en place, comme des plexiglas aux caisses, mais dans certains magasins, les agents aux caisses n’ont toujours pas de masques. Certains font avec les moyens du bord. Selon le syndicat, les salariés de la distribution seraient de plus en plus nombreux à être contaminés par le coronavirus. Dimanche, Auchan, Intermarché et Carrefour ont annoncé une prime exceptionnelle de 1 000 euros pour leurs salariés.